Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект, вводящий уголовную ответственность за организацию попрошайничества, разработали депутаты Госдумы о «Справедливой России», сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Предварительно, поправками в КоАП предлагается ввести наказание деяние в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо арестом, изменения в Уголовный кодекс предполагают лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

По словам Миронова, законопроектом предлагается установить административную и уголовную ответственность «за рабство» по аналогии с наказанием за организацию проституции.