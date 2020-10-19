Москва, , 19:33 — REGNUM Решение властей Подмосковья об усилении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие не нашли логики в подобных мерах, ведь вместе с новыми ограничениями существует возможность поехать на отдых. Более того, закрытие музеев, при свободном доступе в ночные клубы и продуктовые магазины, граждане находят странным.

«Странно. Школы с 6−11 дома посадили на дистанционку, а сады и младшие школьники учатся. В Крыму и Сочи можно отдыхать по прилёту и анализы не нужны, а вот если Турция… Продуктовые и т.д. — можно, а вот в музеи уже нельзя. Хотя даже в ночные клубы можно по кодам. Как так?», — задаётся вопросом пользователь «Я».

Другие указали на то, что, несмотря на новые ограничения, жители до сих пор толпятся в общественном транспорте. По видению пользователей, чиновникам необходимо думать в этом направлении, а не вводить новые жёсткие меры.

«В электричках душится по 1000 человек. Это можно, а сходить покушать в кафе — нельзя. Гениально! Вы пустите больше маршрутов общественного транспорта, чтобы люди не находились как селёдка в бочке. А то реальных дел нет, одни запреты только», — предлагает Юрий Г.

Отдельные комментаторы считают, что новые ограничения должны сопровождаться соответствующими выплатами для населения из бюджета. А также необходимо, думаю граждане, чтобы на территории страны был введён режим чрезвычайной ситуации.

«Чтобы усилить карантинные меры, их неплохо бы сначала официально ввести со всеми вытекающими для бюджета заботами о населении. Также запрет на проведение массовых мероприятий 27 статью Конституции нарушает без введения ЧС так-то», — считает пользователь AGF.

Нашлись и те, кто не увидел необходимости в подобных ограничениях. Пользователи указали на то, что если и усиливать меры, то желать это одновременно по всей стране. Месяц терпения и тогда коронавирус будет побеждён намного эффективнее, считают люди.

«Какой смысл от таких ограничений? Если вводить, то всем по всей стране! Недели 3−4 всей страной сели бы на карантин и окончательно поставили крест на этой заразе. Понятное дело, что государству придется раскошелиться из федерального бюджета на МРОТ в этот период для всех работающих граждан (естественно, инвалидам пособия, пенсионерам пенсии). Но через месяц всё бы вернулось к нормальной жизни! Можно кучу людей спасти таким образом! Хотя, о чем это я, всех же деньги волнуют», — поделился мнением Антон Л.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.