Махачкала, , 17:32 — REGNUM Один из победителей конкурса по форсированию резерва управленческих кадров Дагестана Руслан Гамзатов избран главой Ботлихского района республики. Его кандидатуру депутаты районного собрания поддержали единогласно, сообщается 19 октября на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

С апреля 2005 Гамзатов работал в администрации Ботлихского района, в том числе был руководителем ее аппарата. Летом 2018 года стал одним из победителей конкурса «Резерв управленческих кадров Республики Дагестан», после чего получил должность начальника отдела управления администрации главы и правительства республики по вопросам местного самоуправления.

В апреле текущего года Гамзатов был назначен исполняющим обязанности главы Ботлихского района. На этот посту он сменил Магомеда Патхулаева, покинувшего должность в связи с выходом на пенсию.