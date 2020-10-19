Минск, , 16:27 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело о вымогательстве, возбуждённое в отношении неустановленных лиц, требовавших от некоего «прихвостня Лукашенко» перечислить деньги на нужды политзаключённых и бастующих. Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба белорусского СК.

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Поводом для возбуждения уголовного дела стало смс-сообщение такого содержания: «Ты прихвостень Лукашенко! Заплати деньги политзаключенным и бастующим! Иначе достанем тебя и твою семью! Час расплаты близок! Мы знаем, где ты живёшь!»

В этом странном сообщении указан также сайт, где находится расчётный счёт для пожертвований. Дело ведёт УСК по городу Минску, прославившееся в 2016—2017 годах сфабрикованным уголовным делом об «экстремизме» корреспондентов ИА REGNUM, описывавших подъём национализма и русофобии в результате проводимой Александром Лукашенко политики «белорусизации».

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Подчинённые Ивана Носкевича уже установили, что директор одной из минских турфирм получил сообщение с угрозами в августе. В официальном сообщении сказано: «Изначально 29-летний мужчина не придал этому значения, но спустя время похожее сообщение поступило вновь, и он обратился в милицию».

Пока сотрудники МВД устанавливают «личность отправителей сообщений» (так сказано в публикации на официальном сайте СК РБ), следкомовцы «по имеющейся у следствия информации по аналогичным фактам проводятся проверки и в других регионах страны».

«Напоминаем, что многие граждане, участвующие в массовых беспорядках, безработные и ранее судимые. Перечисляя им деньги, вы спонсируете проведение акций протеста, проходящих в нарушение действующего законодательства. А направленные деньги зачастую и вовсе остаются в карманах мошенников и вымогателей», — сказано в официальной публикации на сайте белорусского СК.

Напомним, до сих пор не возбуждены уголовные дела в отношении убийц белорусских манифестантов, погибших от пулевых ранений «правоохранителей» во время протестных акций в городах республики. Следком опрашивает родственников и знакомых погибших о детских годах расстрелянных, а генпрокурор Андрей Швед даёт понять, что время возбуждения уголовных дел по фактам убийств ещё не настало.