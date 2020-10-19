Париж, , 16:26 — REGNUM В Сенате Франции начались дебаты по включению в конституцию страны положений о «верховенстве принципов Республики». Предложение связано с жестоким убийством исламским экстремистом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя истории Самуэля Пати.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, партия «Республиканцы» вынесла предложение о включении положений о «верховенстве принципов Республики» в конституцию страны на обсуждение верхней палаты французского парламента, Сената.

Как заявил один из авторов предложения, член партии «Республиканцы» Филипп Бас, «следует положить конец тоталитаристским и радикальным исламистским движениям в нашей стране», признав их антиконституционными.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Перед демонстрацией карикатур Пати просил учеников, чувства которых они могут задеть, покинуть аудиторию.