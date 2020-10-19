Киев, , 16:23 — REGNUM Новый контрольно-пропускной пункт будет открыт в городе Счастье (ЛНР) 10 ноября 2020 г., сообщает 19 октября в Facebook украинский штаб операции объединённых сил (ООС).

В сутки, как ожидается, через КПП смогут пройти 10−15 тысяч человек.

Пока пункт строится: он будет снабжён медицинскими модулями, санитарными зонами, а также пунктами предоставления административных услуг. На КПП будут находиться и пункт обогрева, и палатки для отдыха.

Напомним, к настоящему времени на границе Украины и республик Донбасса действуют пять КПП: четыре в ДНР и один — в ЛНР («Станица Луганская»).

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