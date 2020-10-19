Джакарта, , 16:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии провело онлайн-семинар на тему развитие женского предпринимательства в условиях пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Во время пандемии женщины-предприниматели имеют большой потенциал для того, чтобы внести свой вклад в развитие экономики. Пандемия требует от бизнес-игроков пересмотра стратегии поддержания и развития бизнеса.

На этом онлайн-семинаре подчеркивалось, что пандемия требует, чтобы малые и средние предприятия проводили рекламные акции через онлайн-выставки и предоставляли минимальный цифровой каталог на английском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир вместе с министром иностранных дел страны Ретно Марсуди завершили дипломатическую поездку в Швейцарию, где провели переговоры о сотрудничестве в области здравоохранения и восстановления экономики после пандемии.

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