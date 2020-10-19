Сухум, , 16:13 — REGNUM В Абхазии в союз объединились оппозиционные партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА), а также общественная организация «Абхазское Народное Движение» (АНД) и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУАА». Заявление об этом 19 октября распространила пресс-служба «Апсны».

Флаг Абхазии

"Время становления, реорганизация и переформатирование новой оппозиции закончилось. В конфигурации оппозиционных сил выделилось ядро, которое будет расширяться», — говорится в заявлении.

В нем также призываются все остальные партии и движения присоединиться к образовавшемуся союзу без предварительных условий. В сообщении от партии отмечается, что новое объединение готово сотрудничать с властью, однако это будет зависеть «от самой власти».

Стоит отметить, что лидером «Апсны» является экс-вице-президент Абхазии Виталий Габния, «Аруаа» возглавляет бывший депутат парламента Тимур Гулия, а партию ФНЕА — экс-депутат парламента Аслан Барциц. Движение АНД в начале октября создал экс-министр экономики Адгур Ардзинба.