Париж, , 16:26 — REGNUM Совет по обороне и национальной безопасности Франции объявил о «принятии конкретных мер» по укреплению национальной безопасности в связи с убийством исламским экстремистом учителя истории Самуэля Пати.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, Совет по обороне и национальной безопасности Франции, возглавляемый президентом страны Эммануэлем Макроном, объявил об усилении охраны образовательных учреждений и о «принятии конкретных мер» против лиц, которые были замешаны в выражении ненависти или поддержке убийства Самуэля Пати.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Перед демонстрацией карикатур Пати просил учеников, чувства которых они могут задеть, покинуть аудиторию.

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