Москва, , 15:53 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил генсеку Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич о недопустимости водной блокады Крыма со стороны Украины. Об этом он заявил 19 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных», — сказал Лавров.

Он напомнил о том, что в 2016 году специальный представитель генсека Совета Европы Жерар Штудман посетил Крым, где изучил данный вопрос и подготовил доклад, в котором призвал немедленно отреагировать на водную блокаду Крыма.

Лавров рассказал, что на встрече также поднимались вопросы дискриминации русскоязычного населения Украины и Прибалтики, героизации нацистов и их пособников, проводимые властями этих стран.

«Мы убеждены, что Совет Европы как структура, которая претендует на статус ведущей правозащитной организации на континенте, не должен смотреть сквозь пальцы на эти, прямо скажем, позорные явления», — заявил глава МИД РФ.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, снабжавший водой Крым. Это было сделано после того, как на полуострове прошёл референдум о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил, что Украина может «вернуть» себе Крым через Белоруссию, используя влияние украинской диаспоры в стране.

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