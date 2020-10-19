Москва, 19 октября 2020, 15:53 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил генсеку Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич о недопустимости водной блокады Крыма со стороны Украины. Об этом он заявил 19 октября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
Он напомнил о том, что в 2016 году специальный представитель генсека Совета Европы Жерар Штудман посетил Крым, где изучил данный вопрос и подготовил доклад, в котором призвал немедленно отреагировать на водную блокаду Крыма.
Лавров рассказал, что на встрече также поднимались вопросы дискриминации русскоязычного населения Украины и Прибалтики, героизации нацистов и их пособников, проводимые властями этих стран.
Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, снабжавший водой Крым. Это было сделано после того, как на полуострове прошёл референдум о воссоединении с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил, что Украина может «вернуть» себе Крым через Белоруссию, используя влияние украинской диаспоры в стране.
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