Москва, , 15:37 — REGNUM Благодарность американскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу за его участие в акции по сохранению байкальского омуля поручил передать главе Росрыболовства Илье Шестакову президент России Владимир Путин. Глава государства заявил об этом 19 октября во время встречи с руководителем Росрыболовства в Москве, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Как рассказал президенту РФ Илья Шестаков, по поручению главы государства идёт работа по восстановлению популяции байкальского омуля, для чего выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, и потому уже есть положительная динамика, сокращение популяции рыбы приостановлено и даже есть небольшой рост.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции?», — спросил главу Росрыболовства президент России, на что последний ответил утвердительно.

«Передайте ему слова благодарности», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 19 октября президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.