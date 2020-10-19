Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Переговоры между представителями США и КНДР, зашедшие в тупик, могут возобновиться в 2021 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Известно, что данное заявление было обнародовано в ходе веб-семинара, организованного некоммерческой организации Aspen Institute.

По его мнению, переговоры могут состояться до, в ходе или после проведения Олимпийских игр (ОИ) в Токио, поскольку КНДР заинтересованы в участии на ОИ.

Упоминая недавнюю встречу с главой Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном, О’Брайен также отметил, что Сеул удовлетворен политикой США в отношении КНДР, а также акцентировал внимание на том, что обе страны желают увидеть прогресс в переговорах.

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Напомним, что в связи с пандемией коронавируса дата проведения Олимпийских игр в Токио перенесены на 2021 год.

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