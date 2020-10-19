Мурманск, 19 октября 2020, 15:07 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил своим заместителем по внутренней политике главу Североморска Владимира Евменькова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Напомним, прежний министр внутренней политики региона Вера Леонова оставила пост 30 июля по собственному желанию.
Владимир Евменьков родился в 1972 году в Заполярном. Имеет историческое и юридическое образование. Служил в правоохранительных органах, возглавлял УМВД России по городу Мурманску и управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. С 2017 года занимает пост главы ЗАТО город Североморск.