Мурманск, , 15:07 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил своим заместителем по внутренней политике главу Североморска Владимира Евменькова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Желаю вам успехов на этом непростом фронте. Темы хорошо вам известны, поэтому я убежден, что вся необходимая поддержка будет оказана, и все те задачи, которые перед нами стоят по развитию местного самоуправления и обеспечению контроля за внутриполитическими процессами, направленного на интересы жителей Мурманской области, будут реализованы», — подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, прежний министр внутренней политики региона Вера Леонова оставила пост 30 июля по собственному желанию.

Владимир Евменьков родился в 1972 году в Заполярном. Имеет историческое и юридическое образование. Служил в правоохранительных органах, возглавлял УМВД России по городу Мурманску и управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. С 2017 года занимает пост главы ЗАТО город Североморск.