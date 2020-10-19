Вена, , 15:10 — REGNUM Количество участников общественных и частных мероприятий в Австрии ограничено до 12 человек на улице и до шести человек — в закрытом помещении. Об этом 19 октября заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF.

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"Частные мероприятия ограничиваются до шести человек, для общественных мероприятий продолжают действовать жёсткие правила», — заявил он.

Также Курц добавил, что правило соблюдения безопасного расстояния и ношения средств защиты органов дыхания в стране тоже продолжают соблюдаться.

«Мы понимаем, что эти меры непопулярны. Но они необходимы», — указал австрийский канцлер.

Кроме того, он уточнил, что ограничение до 12 человек распространятся на посещение ресторанов, спортивных занятия, и на празднование юбилеев и свадеб, и исключения в этом вопросе могут допускаться только для похорон и рабочих встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об объявлении эпидемии коронавирусной инфекции на территории Словении, которое вступает в силу с 19 октября, приняли власти данной страны.