Конфлан-Сент-Онорин, , 15:12 — REGNUM Глава крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посетила место убийства учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен стала одним из первых политиков, прибывших в колледж, где ранее работал жестоко убитый Самуэль Пати.

«Я считала своим долгом почтить преподавателя, который погиб при таких ужасных обстоятельствах: он был убит исламским экстремистом, просто потому что защищал светское мировоззрение и свободу самовыражения», — сообщила журналистам Ле Пен.

Напомним, по итогам визита в коммуну Конфлан-Сент-Онорин 16 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель был убит, «потому что преподавал ученикам свободу слова».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: учителя обезглавили, потому что он «преподавал свободу слова»