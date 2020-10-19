Киев, , 15:09 — REGNUM Российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва могут объявить в розыск по линии Интерпола и тем самым закрыть ему путь в страны Евросоюза. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 19 октября в своём видеообращении.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) открыла в отношении Соловьёва несколько уголовных дел на Украине.

«Да, Соловьев на допрос на Украину не приедет, но это важно довести до конца для того, чтобы объявить его в розыск в Интерпол. Это уже будет иметь большое значение при сотрудничестве с итальянской стороной», — рассказал Гончаренко.

Напомним, Соловьёв владеет недвижимостью в Италии на озере Комо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский телеведущий Соловьёв отказался давать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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