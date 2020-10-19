Богор, Индонезия, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и сопровождающие его лица встретятся с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре во время двухдневного государственного визита, сообщает Antara.

Известно, что идёт подготовка к визиту премьер-министра Японии, и есть надежда, что государственный визит пройдет гладко. Около 1000 военных готовы обеспечить визит премьер-министра Японии в Индонезию.

Премьер-министр Японии и сопровождающие его лица отправились с визитами во Вьетнам и Индонезию. После посещения Вьетнама премьер-министр Японии прибудет в аэропорт Сукарно-Хатта днём 20 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии тепло приветствует планы премьер-министра Япониипосетить государство 20−21 октября 2020 года.

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