Киев, , 14:55 — REGNUM Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 года принял решение по иску оппозиционного политика, депутата Верховной рады Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, суд постановил, что в ряде фрагментов книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации. Суд установил, что изложенная в книге информация о народном депутате является лживой и недостоверной.

Исходя из этого, суд постановил запретить распространять книгу до того, как указанные лживые фрагменты будут из нее изъяты.

Также по решению суда автору книги Вахтангу Кипиани и ООО «Виват» при распространении информации, связанной с книгой под названием «Дело Василия Стуса», в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет и других СМИ запрещается использовать информацию, содержащуюся в разделе под названием «Уголовное дело № 5 — книга жизни и смерти Василия Стуса» и ряде других частей книги, которые дают возможность идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия.

Кроме того, автор книги и издательство обязаны оплатить все судебные издержки.

ИА REGNUM отмечает, что Василий Стус был известным украинским диссидентом, в 1980 г. приговоренным к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. В книге Кипиани собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.