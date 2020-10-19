Архангельск, , 14:52 — REGNUM Глава Архангельска Игорь Годзиш ушел с поста градоначальника по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Игорь Годзиш (в центре) Arhcity.ru

Напомним, на пост мэра Архангельска комиссия отобрала двух кандидатов — заммэра Дмитрия Морева и министра транспорта региона Сергея Роднева. Годзиш на выборы не заявлялся. Завтра, 20 октября, состоится сессия Архангельской городской думы, на которой будет избран новый глава города.

До вступления в должность нового руководителя города исполнять его обязанности будет заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Годзиш возглавил администрацию Архангельска в 2015 году. До этого он возглавлял департамент ТЭК и ЖКХ в правительстве Архангельской области. Работа команды Годзиша была неоднократно подвергнута критике новым главой региона Александром Цыбульским.