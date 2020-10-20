Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Группа американских экстремистов, попытавшихся, как заявило ФБР, «спровоцировать гражданскую войну», был ли это кружок оторванных от жизни мечтателей, фальстарт или реальное прощупывание почвы перед грядущими потрясениями? Теперь из обоих политических лагерей США несутся обвинения в адрес своих внутриполитических оппонентов. Что же произошло 8 октября в США на самом деле, пытался разобраться автор ИА REGNUM Александр Белов.

Гражданская война в США. Битва за Геттисберг. 1863 Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщают американские СМИ, 13 пойманных экстремистов строили весьма далеко идущие планы. Чего стоит только попытка похитить губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, что является яркой, но не единственной задумкой несостоявшихся революционеров. Пока полностью не раскрыты мотивы покушавшихся на развязывание гражданской войны в США, политики изощряются в обвинениях, на кого все-таки больше похожи эти экстремисты — на правых «консерваторов» или левых «анархистов».

Для Трампа случившееся это еще один повод вспомнить недобрым словом своего конкурента на грядущих выборах, ведь Дональд Трамп уже называл Джо Байдена «троянским конем радикальных левых». А чем могут ответить Трампу его оппоненты?

Читайте статью Александра Белова «Страх и взаимные обвинения — в США сорван план развязать гражданскую войну».