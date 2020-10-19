Джакарта, , 14:41 — REGNUM Посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси подчеркнул прочную историю отношений между двумя странами, которые существовали с незапамятных времен, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы должны выйти за рамки того, что мы сделали, и превратить давние хорошие отношения во взаимовыгодное партнерство», — заявил посол Салман Аль Фариси.

Известно, что 25-летие установления дипломатических отношений между Индонезией и ЮАР было ознаменовано выпуском книги под названием: «Индонезия, ЮАР: партнерство Юг-Юг в процессе становления».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международного рейтингового агентства Fitch, реализация парламентом Индонезии закона о создании рабочих мест может повысить международную конкурентоспособность страны.

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