Киев, 19 октября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство высокими показателями загруженности коек в больницах, предназначенных для приёма пациентов с COVID-19. Об этом он заявил 19 октября во время селекторного совещания.
Президент Украины призвал обеспечить пациентов в больницах местами, а также кислородом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко анонсировала на Украине создание национального штаба по борьбе с пандемией в Зеленским во главе.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине создадут национальный штаб по борьбе с пандемией — Тимошенко