Киев, , 14:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство высокими показателями загруженности коек в больницах, предназначенных для приёма пациентов с COVID-19. Об этом он заявил 19 октября во время селекторного совещания.

«Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы», — рассказал он.

Президент Украины призвал обеспечить пациентов в больницах местами, а также кислородом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко анонсировала на Украине создание национального штаба по борьбе с пандемией в Зеленским во главе.

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