Москва, , 14:31 — REGNUM Азербайджан и Армения, как члены Совета Европы, имеют обязательства перед СЕ по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 19 октября в ходе выступления в МГИМО заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Обе страны взяли на себя обязательство перед нашей организацией урегулировать конфликт мирными средствами. И обе страны обязаны соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека», — добавила Пейчинович-Бурич, слова которой приводит ТАСС.

Она подчеркнул, что «независимо от политики», живущие на спорных территориях люди «должны рассчитывать на соблюдение тех же прав человека, демократию и стандарты верховенства закона, что и любой другой житель Европы», а национальные власти обязаны обеспечить это.

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Как сообщало ИА REGNUM, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения не прекращаются до сих пор. По данным единого информационного центра при правительстве Армении, с начала обострения конфликта ВС Азербайджана потеряли свыше 5,4 тыс. военнослужащих убитыми. За время этот период армянской стороной было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов, 35 самолётов и вертолётов, более 540 единиц бронетехники.