Москва, , 14:34 — REGNUM Российская сторона приветствует готовность сторон ливийского конфликта к переговорам, начавшимся в формате «5+5» в Женеве. Об этом заявил 19 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Он отметил, что начало переговоров означает желание сторон договариваться. Москва может это только приветствовать. Результат потребует времени и усилий, но первое и главное — это собственное желание сторон.

«И, конечно, содействие тех сторон, с которыми [у конфликтующих] есть доверительные отношения», — добавил Богданов.

Пока в Ливии сохраняется режим перемирия, вступивший в силу 21 августа, отметил дипломат.

В Женеве начал работать Совместный военный комитет, куда вошли по пять представителей от Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии.

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