Москва, , 14:26 — REGNUM Частные телефонные разговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда связаны с активной стадией взаимодействия между двумя странами. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, частота телефонных переговоров связана не с разногласиями, а с активным сотрудничеством. Песков отметил, что совместные действия России и Саудовской Аравии могут оказать стабилизирующее влияние на рынке энергоносителей. Вместе с тем Песков не ответил на вопрос о возможном пересмотре сделки ОПЕК+.

Ранее президент России Владимир Путин провел два телефонных разговора с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили совместные договоренности в формате ОПЕК+.

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