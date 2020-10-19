Анкара, , 14:23 — REGNUM Президент Турции заявил, что его страна «никогда не признает» воссоединения Крыма с Россией, как будто он собирается жить вечно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 октября, комментируя высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, заявление о «незаконной аннексии Крыма» президент Турции сделал после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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« Очередное заявление президента Турции Эрдогана о том, что его страна не признаёт Крым частью России, никого не удивило: это известная позиция Анкары. Время для Турции сменить её ещё не пришло.

Обратил, конечно, на себя внимание использованный Эрдоганом оборот «никогда не признает». Это из серии надувания щёк. Эрдоган собирается жить вечно? Или он считает, что выработал такую политику, которая при всех обстоятельствах на все времена будет полезной для его страны?