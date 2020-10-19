Сеул, , 14:25 — REGNUM 19 октября в формате видеоконференции состоялось первое заседание Корейско-филиппинской совместной комиссии по оборонному сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил замминистра обороны Пак Чэ Мин, с филиппинской — его коллега Рекардо Дэвид.

В рамках встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и мире, ситуацию в регионе, включая вопрос установление мира на Корейском полуострове, а также расширение сотрудничество в сфере обороны и обмен специалистами.

В свою очередь, Рекардо Дэвид также поблагодарил правительство Южной Кореи за помощь в борьбе с коронавирусом, в частности за поставки защитных масок.