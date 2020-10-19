Джакарта, , 14:18 — REGNUM По данным международного рейтингового агентства Fitch, реализация парламентом Индонезии закона о создании рабочих мест может повысить международную конкурентоспособность страны, сообщает Sindonews.

«Закон может помочь уменьшить барьеры для ведения бизнеса в Индонезии за счет сокращения бюрократии, упрощения процесса приобретения земли, ослабления ограничений на иностранные инвестиции, смягчения трудового законодательства и предоставления дополнительных стимулов для зон свободной торговли», — говорится в заявлении агентства Fitch.

Известно, что рейтинг Индонезии по легкости ведения бизнеса за последние годы значительно улучшился. В 2020 году Индонезия заняла 73 место из 190 стран.

«Некоторые компании в последние годы переместили свой бизнес в Индонезию, но местная деловая среда, возможно, ослабила интерес инвесторов», — говорится в отчете международного рейтингового агентства.

Ожидается, что приток прямых иностранных инвестиций может сделать Индонезию менее зависимой от экспорта сырьевых товаров.

Считается, что решение парламента Индонезии принять 5 октября 2020 года закон о создании рабочих мест знаменует собой значительное улучшение делового климата и шаг вперед в обеспечении гибкости рынка труда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии за сутки выявили 3373 случая заражения SARS-CoV-2.

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