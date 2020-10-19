Москва, , 14:09 — REGNUM Отказ от Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — документа, который в настоящее время является «основным краеугольным камнем в фундаменте общей мировой стабильности и стратегической безопасности», со стороны США может иметь пагубные последствия для всего мира. Поэтому российская сторона предпочла бы услышать готовность американских партнёров продлить этот документ. Об этом сегодня, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он отметил, что продление договора позволило бы выиграть 12 месяцев «для субстантивных и серьёзных переговоров по вопросам контроля над вооружениями».

«Лишение двух наших стран, а также всего мира, этого документа […] имело бы весьма пагубные последствия», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, истекает в 2021 году. 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор без всяких условий хотя бы на год, чтобы стороны получили время и «провели содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода».

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В свою очередь официальный Вашингтон заявил, что предложенный российским лидером вариант продления СНВ-3 «без заморозки ядерных боеголовок» для США неприемлем. Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен напомнил, что США предлагали России продлить договор на год при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов, и такой вариант стал бы «победой для обеих сторон», но Москва ответила отказом. Теперь, по его словам, две страны рискуют перейти в фазу, когда «разразится дорогостоящая гонка вооружений».