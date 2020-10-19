Москва, , 14:21 — REGNUM Залог высокого качества принимаемых в России законопроектов — это высокая квалификация депутатов Государственной думы. Об этом заявил 19 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию о намерении партии «Единая Россия» отказаться от выдвижения в Госдуму деятелей культуры и спорта.

«Главное — это высокая квалификация наших законодателей, что является залогом высокого качества принимаемых законопроектов», — сказал представитель Кремля, воздержавшись от других комментариев.

Ранее замглавы генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия перестанет выдвигать в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов и сделает упор на людей с «профессиональными компетенциями», способных принести «практическую пользу». Избиратели хотят видеть депутатами профессиональных политиков, об этом говорят соцопросы, пояснил Перминов в интервью Ura.ru.