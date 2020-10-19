Москва, , 14:09 — REGNUM Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин опроверг данные депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия») о строительстве мусороперерабатывающего завода в Сочи (Краснодарский край), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

В ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным Затулин задал вопрос о перспективах строительства в Краснодарском крае мусороперерабатывающего завода.

«Никаких предложений на сегодняшний день, связанных с сжиганием или сортировкой, у нас споров с ними нет — мы ориентируемся на мнение субъекта. Если субъект примет решение вывозить, значит, он будет вывозить, если он примет решение сжигать — значит, он будет сжигать, вот и все… Мнение субъекта и людей, которые участвуют в этом процессе, для нас самое главное и важное», — заявил Кобылкин.

По данным Минприроды, власти региона предполагает вывозить мусор из рекреационной туристической зоны.

«Это неправда», — заявил Затулин.

По его мнению, Минприроды располагает не полной информацией относительно позиции региона, и строительство мусороперерабатывающего завода планируется.