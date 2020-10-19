Киев, , 14:18 — REGNUM Дарницкий районный суд Киева запретил на Украине продажу книги Вахтанга Кипиани «Уголовное дело Василия Стуса» из-за недостоверной информации о депутате Верховной рады Украины, председателе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке, содержащейся в книге. Об этом сообщило 19 октября информационное агентство «Укринформ».

"Дарницкий районный суд… решил исковые требования Медведчука Виктора Владимировича к Кипиани Вахтангу Теймуразовичу и ООО «Издательство Vivat» удовлетворить частично», — сказала судья Марина Заставенко.

Суд признал недостоверной информацию, изложенную в книге и касающуюся Медведчука, запретил распространять отпечатанный тираж книги и тиражировать её до момента, пока недостоверная информация не будет удалена.

Как сообщила директор издательства Vivat Юлия Орлова в интервью радио «Новое время», издательство будет исполнять решение суда, однако намерено подать апелляцию. По её словам, в данный момент уже продано 15 тыс. экземпляров книги — почти весь первый тираж.

Напомним, Василий Стус — украинский поэт и диссидент. Во время судебного процесса в 1980 году его защищал молодой адвокат Виктор Медведчук. В 1985 году Стус скончался в тюремном карцере после объявленной голодовки.

Напомним, ранее Медведчук заявил о том, что Украине следует не просто закупать российскую вакцину от коронавируса, но и договариваться о её производстве на своей территории.

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