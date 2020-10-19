Москва, , 14:03 — REGNUM Приветствие участникам собрания «Общее будущее общими силами», посвященного 75-летию ООН, направил президент России Владимир Путин, сообщили 19 октября в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поздравил коллективы аккредитованных в РФ представительств организаций ООН, информационных центров ООН в Москве и Российской ассоциации содействия ООН.

Путин отметил, что только сообща мировое сообщество сможет эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века. Глава государства добавил, что Россия, как страна-основательница ООН, выступает за упрочение центральной роли Организации в международных делах.

Президент добавил, что ООН призвана укрепить мир и безопасность на планете, способствовать урегулированию кризисов, обеспечить развитие и защиту прав человека.