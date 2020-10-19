Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Парламентские выборы в Грузии не будут переносить на более позднюю дату из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, так как на избирательных участках будут приняты меры по профилактике распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 октября заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на брифинге.

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Он отметил, что избирательные участки подготовят к выборам таким образом, что прийти на них в день голосования будет безопасно с точки зрения распространения коронавируса.

«Во многих случаях войти в некоторые торговые центры и магазины будет пойти гораздо опаснее, чем на избирательный участок. Так что эпидемиологического риска здесь не будет», — сказал глава правительства.

Гахария также призвал население соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию.

Напомним, выборы в Грузии должны пройти 31 октября. На голосовании избирателям будут выдавать маски и индивидуальные шариковые ручки. Маску нужно будет ненадолго снимать только для идентификации личности. Кабинки для голосования в ЦИК обещали оборудовать так, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

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