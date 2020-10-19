Подгорица, , 14:00 — REGNUM Члены Боснийской партии не войдут в состав нового правящего большинства в правительстве Черногории. Это решение было вынесено 18 октября на заседании главного комитета данной партии, которая состоялась в городе Рожаи. В связи с этим лидеры оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич направили главам меньшинств записку, в которой они призывали их к открытому диалогу о примирении. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Нынешний политический расклад подсказывает нам, что нам не стоит входить в новое правительство», — заявил председатель партии Сульо Мустафич на пресс-конференции после заседания главного комитета партии.

«В главном комитете, приняв это единогласное решение, поддержали обязательство Боснийской партии оставаться, как и прежде, самостоятельным и независимым политическим субъектом, представителем политических интересов боснийского народа и других граждан. Боснийская партия по-прежнему привержена принципам демократии, верховенства права, а также проведению демократических реформ», — отметил председатель.