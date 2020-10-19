Москва, , 13:56 — REGNUM Ситуация в экономике России является непростой, как и во всем мире, так как пандемия коронавируса оказалась беспрецедентным вызовом. Об этом 19 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия», — сказал он в ответ на вопрос о том, как Кремль видит нынешнюю ситуацию в экономической сфере, и могут ли настать времена хуже, чем на данный момент.

Также пресс-секретарь уточнил, что пандемия SARS-CoV-2, кроме основной угрозы здоровью людей, несет и неизбежные последствия для всей экономики мира и для экономики каждой страны.

«Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», — отметил Песков.

Помимо этого, он добавил, что от работы правительства и руководства России будет зависеть, насколько эффективно получится смягчить данный вызов для экономики страны.

«Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна, самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России было выявлено 15 982 новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.