Джакарта, , 13:46 — REGNUM Власти Индонезии за сутки выявили 3373 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что по состоянию на 19 октября 2020 года в стране подтвердили 365 240 носителей SARS-CoV-2 и 12 617 случаев смерти. За сутки эпидемия унесла жизни 106 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным института исследования политических показателей Индонезии, 55% жителей страны выступили за прекращение политики широкомасштабных социальных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

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