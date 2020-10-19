Прага, , 13:45 — REGNUM Глава министерства труда Чехии Яна Малачова нелестно отозвалась о председателе правительства республики Андреем Бабишем. Резкое высказывание в адрес премьер-министра Малачова позволила себе во время записи интервью для телеканала ČT1. Видео попало в соцсети и стало доступно широкому кругу пользователей.

«Этот бордель устроил Бабиш, и теперь мы все должны это проглотить. Он, прошу прощения, дебил», — сказала Малачова перед уходом, полагая, что камера уже выключена.

https://twitter.com/karelpeka/status/1317937549772509184

Напряжённые отношения между министром труда Чехии Яной Малачовой (партия ČSSD) и премьер-министром Андреем Бабишем (ANO) существуют уже давно, напоминает портал vinegret.cz. Председатель правительства республики неоднократно публично критиковал её работу.