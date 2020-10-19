Москва, , 13:33 — REGNUM Реализация реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России в принципе невозможна на основе финансирование через одни только экологические сборы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы понимаем, что благодаря нашей федеральной схеме, ориентировочно мы сегодня порядка на 100 млрд сократили расходы в этой реформе. Я уверен, что все эти деньги, которые у нас заложены в бюджете, и которые придут от экологического сбора, будут направлены именно на ту инфраструктуру, которая даст нам максимальный эффект в достижении целей указа президента», — заявил Кобылкин.

По его словам, на старте реформы, в отсутствие единого документа планирования, финансирование отрасли из бюджета было преждевременно, но деньги, которые были получены от экологического сбора, направлялись на создание той или иной инфраструктуры.

«Как правило это были небольшие объекты в субъектах РФ: где-то часть из них передвижные. Мы до конца, может быть, и не понимали, но начинали помогать. Первый год мы поработали, на мой взгляд, неплохо. Объекты показали, что они востребованы, и многие субъекты РФ обратились к нам с просьбой эту практику продолжить», — указал министр.

На второй год, когда мы не оплатили ни одного объекта, мы получили большое количество замечаний от наших субъектов с точки зрения того, что они софинансирование запланировали сделать, и мы не дали им деньги», — продолжил он. В настоящее время, когда удалось запустить работу по реформе в рамках федеральной схемы, стало понятно, что эти малые объекты, обеспечить достижение поставленных задач не могут.

«Это совсем другие инфраструктурные проекты, которые должны строиться на полную мощность: сортировка, утилизация и так далее», — указал он.

Отметим, что в рамках исполнения указанной реформы в регионы из федерального бюджета к настоящему моменту выделено порядка 9 млрд рублей.