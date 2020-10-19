Белгород, , 13:41 — REGNUM Признать недействительными результаты выборов требует кандидат в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва. Мужчина считает, что региональный избирком нарушил федеральный закон при установлении дополнительных дней голосования и подсчёт голосов был произведён неверно, сообщили 19 октября в пресс-службе областного суда.

Административный иск поступил в производство от кандидата в депутаты, включённого в единый список кандидатов избирательного объединения «Белгородское региональное объединение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по Грайворонской территориальной группе № 5. В заявлении истец отмечает, что белгородский избирком назначил дату выборов — 13 сентября 2020 года — 11 июня 2020 года, а дополнительные дни голосования установил 19 августа.

«Заявитель указывает, что решение избиркома от 19 августа 2020 года является незаконным, поскольку принято по истечении десятидневного срока со дня официального опубликования решения о назначении выборов, ссылаясь при этом на положения ст. 63.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — пояснили в суде.

Кандидат в депутаты также считает, что во время подсчёта и сортировки заполненных бюллетеней допущены нарушения, которые повлияли на невозможность установления результатов волеизъявления избирателей в дни голосования.

Судебное заседание назначено на 21 октября.

Выборы в Белгородскую облдуму состоялись 13 сентября. По итогам выборов по единому округу, в Грайворонском районе КПРФ набрало 6,29% голосов, всего за партию проголосовали 13,2% избирателей и это второй результат в общем зачёте. На первом месте — «Единая Россия» с 63,95%.