Москва, , 13:20 — REGNUM Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил работу Московской области в сфере утилизации твердых бытовых отходов и назвал аутсайдеров «мусорной реформы», передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За два года в регионе (Московская область) совершен буквально прорыв в создании новой экологически безопасной системы обращения с ТКО. Введены в эксплуатации 2,45 млн тонн мощности по обработке и 1,39 мощностей по утилизации ТКО, построены восемь новых объектов инфраструктуры, проведена рекультивация шести крупнейших полигонов и свалок, еще десять в процессе исполнения, заработала система раздельного сбора мусора», — сообщил Кобылкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

Среди регионов, имеющих проблемы с «мусорной реформой», министр назвал Хабаровский край, Туву, Еврейскую автономная область, Ингушетию и Архангельскую область.

«Со своей стороны мы оказываем им всестороннюю помощь и поддержку, я уверен, что в скором будущем мы всё наверстаем», — заявил глава Минприроды.