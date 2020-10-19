Саратов, , 13:30 — REGNUM Прокуратуру Саратовской области планируют наделить правом вносить в заксобрание региона законодательные инициативы. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев.

Такое решение, по словам главы области, принято после совместной работы с надзорным ведомством по ряду направлений. Так, на протяжении четырех лет областная прокуратура взаимодействовала с правительством по вопросам обманутых дольщиков. Региональным властям совместно с прокуратурой необходимо проработать новые предложения в закон о регулировании градостроительной деятельности, который определяет правила комплексной застройки. Также будут востребованы законодательные инициативы прокуратуры Саратовской области и по другим направлениям межведомственного взаимодействия, подчеркнул Радаев.

Соответствующий законопроект в установленном порядке будет рассмотрен депутатами областной думы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве Саратовской области снова кадровые изменения. На этот раз поста лишился вице-губернатор — председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

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