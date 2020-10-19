Киев, , 13:13 — REGNUM Местные выборы на Украине, которые состоятся 25 октября, нужно было проводить на всей контролируемой правительством территории страны, заявил журналистам 19 октября депутат Рады, один из лидеров «Слуги народа», глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

ИА REGNUM напоминает, что речь идет о том, что ранее ЦИК Украины отменила местные выборы в украинском Донбассе по представлению местных чиновников, якобы из соображений безопасности. По предварительным подсчетам, проголосовать на местных выборах, таким образом, не смогут порядка 500 тыс. человек.

Гетманцев в своем комментарии призвал журналистов понимать, что отмена выборов в Донбассе — это не решение президента Зеленского.

«Это — решение Центральной избирательной комиссии, и наверняка не справедливо обвинять президента в том, что не все примут участие… учитывая, это вообще не зона его ответственности. Поэтому давайте будем последовательными. И я лично с вами согласен, что выборы надо было проводить на всей территории», — сказал Гетманцев.

Напомним, что в ЦИК Украины заявили, что на контролируемой Киевом территории Донбасса местные выборы могут пройти отдельно, ориентировочно весной 2021 года.