Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В Чувашии в 2021 году будет построен мемориальный комплекс «Строители безмолвных рубежей». Это будет проект федерального значения, его возведут при участии Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 октября, заявила на планёрке в правительстве вице-премьер — исполняющая обязанности министра образования Чувашии Алла Салаева.

Предполагаемое место строительства мемориального комплекса Cap.ru

28 октября в республике стартуют мероприятия, посвящённые Году трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые строились в 1941—1942 годах для защиты Казани от фашистов.

«Один из самых значимых проектов — совместный проект с Министерством культуры Российской Федерации, военно-историческим обществом, правительством Чувашской Республики — сооружение мемориального комплекса «Строители безмолвных рубежей», — сообщила Алла Салаева.

«Жители, у которых в собственности были эти три гектара земли, безвозмездно передают свои земельные участки, чтобы был спроектирован мемориал именно на этом месте. Сегодня совместно с Министерством культуры России подготовлена дорожная карта», — сказала глава минобразования.

В 2020 году планируется провести комплекс геологических и геодезических работ. Также будет запущен всероссийский конкурс по проектировке мемориала.

Сооружение появится в Козловском районе возле федеральной трассы М-7 «Волга». Его планируют открыть в октябре 2021 года. Название мемориального комплекса «Строители безмолвных рубежей» взято из стихотворения учителя истории Николая Майорова из Порецкого района, который провёл большую работу по поиску материала о строительстве оборонительных сооружений и посвятил строителям стихотворение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах, на стройку была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек.

По данным Госархива современной истории Чувашии, за период строительства выполнен огромный объем работы на протяжении 380 км: вынуто 4 897 000 кубометров земли, построено 1600 огневых точек (дзоты и площадки), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений.

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