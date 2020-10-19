Сеул, , 13:13 — REGNUM Ослабление режима социального дистанцирования в Южной Корее послужит «хорошим шансом для повышения потребления и экономической активности». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

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Известно, что данное заявление глава государства обнародовал 19 октября в ходе совещания со своими помощниками.

В рамках встречи президент Южной Кореи подчеркнул необходимость общегосударственных усилий по «оживлению экономики», акцентировав внимание на том, что «восстановление экономики» зависит от восстановления внутреннего потребления.

Мун Чжэ Ин также призвал стимулировать частные инвестиции и рынок занятости, а также активизировать экспорт.