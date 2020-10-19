Киев, , 13:01 — REGNUM Каждые 15 минут на Украине от последствий коронавирусной пневмонии умирает один человек. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщил 19 октября парламентский телеканал «Рада».

"Мы вышли на 12-е место в мире по смертности», — отметила она.

Тимошенко рассказала, что лично видела переполненные украинские больницы, где, по её словам, на одного врача приходится 2 тыс. пациентов.

«За время пандемии уволилось от 7 до 10 тыс. медиков в каждом регионе. Это уже массовый отход медиков от системы охраны здоровья», — добавила депутат.

Тимошенко анонсировала создание национального штаба по борьбе с последствиями пандемии в экономике, финансах, науке и других сферах жизни Украины. Главой штаба станет президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Смела Черкасской области сотни людей вышли на акцию протеста против введения новых карантинных мер против коронавируса.

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