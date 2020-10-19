Москва, , 12:57 — REGNUM Госдума на этой неделе продолжит работу над законодательными инициативами президента РФ Владимира Путина в развитие Конституции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется во втором чтении рассмотреть три инициативы главы государства — речь идет о новой редакция закона о правительстве, а также о поправках в законы о Конституционном суде и о прокуратуре. Кроме того, в планах депутатов обсудить пять президентских инициатив в первом чтении: это поправки в законы об Уполномоченном по правам человека, о безопасности, о федеральной службе безопасности и о внешней разведке, а также изменения в отдельные законы о судебной системе.

Еще шесть законопроектов — проект закона о Госсовете и инициативы о приоритете Конституции РФ — включены в повестку Совета Думы с тем, чтобы определить порядок их рассмотрения и направить для отзывов, предложений и замечаний в комитеты и фракции Госдумы, а также в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты и в регионы.

«Законопроекты касаются вопросов, которые, как показало общероссийское голосование, имеют для граждан принципиально важное значение. Речь в них идет о приоритете Конституции над решениями международных организаций и судов. А в семейном праве — о безусловном приоритете наших традиционных ценностей. Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права. Внесенные президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства», цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Важный механизм защиты от внешнего вмешательства — запрет для лиц, занимающих государственные должности РФ, иметь гражданство и вид на жительство другого государства, а также счета и ценности в иностранных банках за пределами России.

«Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне. Запрет иметь счета за рубежом распространится на Уполномоченного по правам человека, чья задача — отстаивать права наших граждан, и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим. Также поправки закрепляют требование к Уполномоченному постоянно проживать на территории Российской Федерации», — отметил спикер Госдумы.

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