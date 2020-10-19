Белград, , 12:58 — REGNUM 18 октября премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что состав нового правительства Сербии будет представлен днем 20 октября после заседания президиума Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Анна Брнабич подтвердила в эфире сербского телеканала, что в Сербии будет образованно два новых министерства, в том числе министерство по правам человека и меньшинств и министерство по налаживанию социального диалога.

«Я много работала над формированием состава правительства. Когда я его представлю, граждане узнают, что мы планируем сделать к 2025 году», — подчеркнула Брнабич.

«Это будет ответственное правительство, которое будет работать в одной команде с президентом Сербии Александром Вучичем. Это, кстати говоря, одна из самых сильных сторон Сербии. Это помогает нам развиваться быстрее всего в Европе и регионе, и мы сохраним этот принцип любой ценой», — отметила Брнабич.