Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Мария Карлссон, которая 18 лет проработала на американском телеканале Fox News, в эфире SVT поделилась со своими шведскими коллегами опытом работы на канале и его отношениях с президентом Дональдом Трампом.

Сама Карлссон, будучи этнической шведской, проживала в Аризоне, когда в 2000 году подала заявку на работу в качестве журналиста и попала на американский телеканал Fox News, которому было всего лишь четыре года. В общей сложности она провела 18 лет на телеканале.

«Никогда не знаешь, какова будет реакция зрителей, будь то «о боже, я люблю ваш канал» или «я ненавижу вас», — отметила Карлссон.

Многие аналитики говорят, что президент Трамп имеет «тесные связи» с Fox News, и некоторые даже считают, что он пытается контролировать новостную повестку.

«Это зависит от того, кого вы слушаете, но у него очень близкие отношения с Шоном Хэннити и ведущими новостей на «Фокс и друзья», но это скорее развлекательная программа. Пытаться контролировать репортажи — это то, что делают все политики, и они хотят, чтобы журналисты рассказывали о том, что они говорят и что их интересует, это не редкость. Прямо сейчас, например, Байден не хочет отвечать на вопрос о назначении большего количества людей в Верховный суд», — рассказала Карлссон.

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