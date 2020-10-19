Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Предвыборная гонка в США за право стать хозяином Белого дома на ближайшие четыре года вступает в свою завершающую стадию, когда до выборов 3 ноября остается совсем мало времени, но отрыв Джо Байдена от Дональда Трампа увеличивается. Журналисты SVT Nyheter решили поинтересоваться у различных экспертов, кто из нынешних кандидатов все же будет лучшим вариантом для Швеции.

Швеция является небольшой открытой экономикой, которая очень сильно зависит от торговли и глобального сотрудничества.

«С этой точки зрения, победа Байдена, вероятно, является для нас преимуществом в том смысле, что он предпочитает сотрудничать с Европой, а не вступать с ней в конфликт», — заявила главный экономист Nordea Анника Винст.

«Эффект для Швеции напрямую связан с внешней торговлей, а протекционистская торговая политика Трампа не является чем-то хорошим, например, для шведской автомобильной промышленности. Так что с точки зрения торговли Байден лучший кандидат для Швеции», — заявила экономист Handelsbanken Йоханна Хёгфельдт.

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